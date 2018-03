Raadsmeerderheid tegen winkelen tijdens dodenherdenking Rotterdam

Een meerderheid van de Rotterdamse gemeenteraad spreekt zich uit tegen winkelen tijdens de dodenherdenking. Ondernemers willen de winkels op 4 mei openhouden, ook tijdens de twee minuten stilte. De gemeente heeft hiervoor eerder toestemming gegeven.

"De winkels moeten gewoon om 19.00 uur dicht", zegt Vincent Karremans van de VVD. "Juist in Rotterdam, een stad die zo geteisterd is in de Tweede Wereldoorlog moeten we dat begrijpen."

Volgens Barbara Kathmann van de PvdA is er iets misgegaan bij de aanpassing van de APV, die ervoor zorgt dat winkels nu open mogen zijn tijdens Dodenherdenking. "4 mei om 20.00 uur herdenken, gedenken, verwerken en eren we slachtoffers van oorlogsgeweld uit heden en verleden wereldwijd. Een koopavond past daar niet bij. 4 mei had dan ook moeten worden uitgesloten toen dit voorstel werd ingediend."

Tanya Hoogwerf van Leefbaar Rotterdam heeft raadsvragen gesteld. Ze noemt het 'onacceptabel en onbestaanbaar' en vindt dat deze fout moet worden rechtgezet.

"We proberen herdenken levend te houden en betrekken steeds meer jongeren bij deze herdenking. Ik zou het doodzonde en respectloos vinden als er dan gewinkeld wordt tijdens de twee minuten stilte", zegt Christine Eskes van het CDA. Ook CU/SGP is tegen.

Dodenherdenking valt dit jaar op vrijdagavond, de koopavond in Rotterdam. Met Leefbaar Rotterdam, VVD, PvdA, CDA en CU/SGP is een meerderheid van de raad tegen de openstelling. De partijen kunnen via een motie proberen de winkeltijdenwet op dit punt aan te passen.