'Uitval HSL voorlopig niet opgelost'

Aanpassingen aan het spoor zijn nodig voordat de hogesnelheidslijn (HSL) werkt zonder vertragingen en uitval. Daar is veel geld voor nodig en daarom kunnen die aanpassingen voorlopig niet uitgevoerd worden.

De HSL verbindt Rotterdam met Brussel, Parijs, Londen en de rest van de Europa.

Vertragingen en uitval

De NS en ProRail hebben een onderzoek laten doen naar de HSL. Ondanks genomen maatregelen zullen de vertragingen en uitval blijven. De komst van extra treinen, zoals de Eurostar , op dat spoor is de oorzaak, zo stellen de onderzoekers.

Het treinverkeer heeft in 2017 last gehad van veel storingen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van ProRail. In totaal waren er 628 grotere storingen, achttien meer dan een jaar eerder.

'Spannend jaar'

Vanaf 9 april rijden er dagelijks 246 treinen over het HSL-spoor. "De rek is uit het systeem", schrijven de onderzoekers in het rapport . "2018 wordt volgens de onderzoekers wederom een spannend jaar", zegt de NS.

Volgens de NS is een 'systeemsprong' nodig. "Dit houdt in ontwerpfouten eruit halen, die bij de aanleg van de spoorbaan zijn gemaakt, zoals bijvoorbeeld de vele spanningssluizen en de verschillende beveiligingssystemen."

Hoofdpijndossier

De hogesnelheidslijn die van de Randstad naar Antwerpen loopt, is een hoofdpijndossier voor de NS. De kosten van de aanleg vielen met 7,2 miljard euro veel hoger uit dan gepland.

De aanschaf van de Italiaanse Fyra-treinen bleek een miskoop: veertig dagen nadat de eerste Fyra over de hsl reed, werd de trein alweer van het spoor genomen vanwege ernstige defecten. Daarmee liepen de kosten op tot bijna 11 miljard euro.

Hoeveel de nieuwe aanpassingen aan het HSL-spoor gaan kosten, is onduidelijk. "Dat kan zo een paar honderd miljoen zijn", zei ProRail-topman Eringa tegen NRC.

Geen reden om te investeren

Staatssecretaris Stientje Van Veldhoven (Infrastructuur) ziet voorlopig geen reden om fors te gaan investeren. "Ik hoor de oproep om extra investeringen in het HSL-spoor. Op dit moment heb ik 60 miljoen euro gereserveerd voor concrete maatregelen die op korte termijn aantoonbaar effect hebben voor de reiziger. Voor andere wensen heb ik nog geen onderbouwd verzoek ontvangen." Van Veldhoven noemt de bedragen die rondgaan 'ontzettend groot'. Ze heeft geen extra geld beschikbaar. "De bestaande financiële kaders zijn leidend."