Kevin Vermeulen weg bij Excelsior

Excelsior heeft Kevin Vermeulen en Mike Havekotte laten weten dat hun contract bij de club niet wordt verlengd. Beide spelers mogen zodoende aan het eind van het seizoen uitkijken naar een nieuwe club. Ook het contract van spitsentrainer Harry van der Laan is formeel opgezegd.

De contracten van Anouar Hadouir en Khalid Karami zijn ook formeel opgezegd, maar de club gaat met hen nog wel in gesprek om de verbintenis eventueel te verlengen. Formeel moeten alle spelers die in het bezit zijn van een al eerder verlengd contract voor 1 april te horen krijgen of deze door de club nog een keer worden verlengd.

Het contract met Luigi Bruins werd automatisch verlengd, omdat er in zijn contract stond dat als hij meer dan 22 keer dit seizoen zou spelen voor Excelsior zijn verbintenis met een jaar door zou lopen.