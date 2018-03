Oud-fractievoorzitter Partij voor de Dieren zegt lidmaatschap op

Tot dinsdag was Jeroen van der Lee fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Rotterdam, maar vandaag heeft hij zijn lidmaatschap opgezegd na ruzie met zijn opvolger Ruud van der Velden.

Met Jeroen van der Lee aan het roer kwam de partij vier jaar geleden voor het eerst in de Rotterdamse raad. Van der Lee werd vorig jaar nog uitgeroepen tot Rotterdams Politicus van het Jaar .

Na ruzie met de nieuwe fractievoorzitter Van der Velden besloot Van der Lee zijn lidmaatschap op te zeggen en op een andere partij te stemmen. “Ik heb gehoord dat hij met ruzie is vertrokken”, zegt Barbara Kathmann van de PvdA. “Het is ontzettend zonde. Jeroen is een strijdbaar raadslid geweest en hij heeft de Partij voor de Dieren kleur gegeven in de raad.”

De maandag opgestapte fractievoorzitter van de SP, Leo de Kleijn weet dat Van der Lee op hem heeft gestemd in plaats van op zijn eigen partij. “Dat heeft hij me op de verkiezingsdag laten weten. Ook weet ik dat er ruzie is tussen Van der Lee en Van der Velden.”

Van der Lee bevestigt de verhalen en zegt dat de ruzie tot een climax kwam toen hij was genomineerd voor Beste Raadslid van Nederland. “Ik heb toen geen steun gehad van Van der Velden en de partij, sterker nog ze hebben een bericht van mijn nominatie van de social media gehaald. Dat was voor mij de druppel.”

Van der Velden herkent zich niet in het verhaal van zijn oud-collega. “Ik heb geen ruzie met Jeroen en we zijn als partij dankbaar voor wat hij de afgelopen vier jaar gedaan heeft. Misschien is hij teleurgesteld en wilde hij toch door in de politiek.”

Van der Lee wil verder niet naar buiten treden over de aard van het conflict, maar zegt dat er een vertrouwensbreuk tussen hem en Van der Velden is ontstaan.

Donderdag wordt Ruud van der Velden als raadslid van Partij voor de Dieren geïnstalleerd in de Rotterdamse gemeenteraad. De partij heeft 1 zetel.