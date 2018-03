Deel dit artikel:











Grapperhaus ook bezorgd om toename geweld verwarde personen Foto: Bart Maat (ANP)

Minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid deelt de zorgen van de Rotterdamse korpschef Paauw over de toename van geweld door verwarde personen. De toename met zo'n veertien procent per jaar is voor hem een bevestiging dat een steeds grotere groep mensen geen hulp krijgt.

Maar met de oproep van politiechef Paauw dat er meer moet gebeuren is Grapperhaus het niet eens. Volgens hem gebeurt er al genoeg. Een speciaal team, het Schakelteam, werkt in het hele land aan een werkende aanpak voor mensen met verward gedrag. In Rotterdam is er al een advies- en meldpunt waar Rotterdammers 24 uur per dag hun zorgen kenbaar kunnen maken over verwarde personen in hun omgeving. Ook krijgt het Veiligheidshuis Rotterdam geld van het ministerie om knelpunten rond privacy en informatiedeling aan te pakken en voor de ontwikkeling van een persoonsgerichte aanpak van verwarde types.