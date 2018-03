Dylan Vente langer bij Feyenoord

Dylan Vente gaat zijn contract bij Feyenoord met drie jaar verlengen. De spits had nog een verbintenis tot de zomer van 2019 in de Kuip en blijft nu tot medio 2022. Vente brak dit seizoen door in het eerste elftal van Feyenoord en maakte eind 2017 tegen Sparta zijn eerste goal in de Eredivisie.

Vente speelt al vanaf de E1 bij Feyenoord en mocht begin 2016 als 16-jarige jongen mee op trainingskamp met het eerste elftal van Feyenoord. Dit seizoen zit hij vast bij de selectie en speelde de 18-jarige aanvaller ook mee in de Champions League. Tegen Manchester City kwam Vente in september in het veld als invaller voor Michiel Kramer. In de competitie heeft de achterneef van de legendarische Leen Vente, die in 1937 het allereerste doelpunt maakte in de Kuip, al in meerdere wedstrijden minuten gemaakt. Tegen Sparta begon Vente eind december in de basis en pikte direct zijn doelpunt mee. In totaal kwam de spits in negen optredens in actie voor Feyenoord.