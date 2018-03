Borsten breien bij 'Steekje los'

Bij Breicafé ‘Steekje los’ in Middelharnis zijn ze er maar druk mee; het breien van borstprotheses voor de stichting ‘Knitted Knockers’ (letterlijk gebreide borsten). Het gaat om katoenen protheses voor vrouwen met borstkanker.

Borsten zijn er natuurlijk in allerlei soorten en maten en de protheses die de dames breien dus ook. “We zijn nu eerst een voorraad aan het breien in allerlei cupmaten en als er straks aanvragen komen voor maten die we niet hebben, dan breien we die bij”, leggen initiatiefnemers Gerdie Schellevis en Nicole van Kempen uit. “En ze kriebelen niet, want we gebruiken speciaal katoen.”

Goeree-Overflakkee

De breiclub werd zelf benaderd door de stichting ‘Knitted Knockers’. “Er zijn al veel plekken waar dames de protheses aan het breien zijn, maar Goeree-Overflakkee was nog een blinde vlek op de kaart. Dus werden we gevraagd te helpen”, aldus Nicole.

De breisters komen elke eerste dinsdagavond van de maand bij elkaar in het Diekhuus in Middelharnis. Ondanks de ernstige aanleiding van het borstenbreien wordt er ook veel lol gemaakt.

Met een traan en een lach

Gerdie: “Het is een serieuze zaak en de impact is groot voor vrouwen die een borst moeten missen. Daarom willen we ook graag iets voor ze terugdoen. Maar we proberen er ook een beetje luchtig mee om te gaan. Dus met een kleine traan en veel lachen.”

Gratis