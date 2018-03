Deel dit artikel:











Hellevoeter opgepakt voor vier autobranden De branden waren tussen september 2017 en januari 2018.

Een 23-jarige man uit Hellevoetsluis is woensdagmorgen opgepakt voor vier brandstichtingen in Den Haag, Voorburg en Wassenaar. Hij had onder meer een jerrycan met brandbare vloeistof in huis, een nephandgranaat en een vuurwapen dat nog onderzocht wordt.

Bij een autobrand begin februari in Wassenaar, kwam de politie erachter dat er al drie andere auto's in de familie waren uitgebrand. Pas met dit vierde voertuig kwam dit aan het licht. De brandstichtingen waren tussen september 2017 en januari 2018. Welke familiebanden de gedupeerden precies hebben, is niet bekend. Evenmin kan de politie bekend maken wat de mogelijke relatie van de 23-jarige met de slachtoffers is.