Onrust bij Binnenland in aanloop naar bekerfinale

Het is onrustig bij basketbalvereniging Binnenland uit Barendrecht in de aanloop naar de bekerfinale van komend weekend. Coach Ton Kallenberg van het eerste damesteam werd vorige week ontslagen bij de club en nu zijn ook twee speelsters, Eveline Kallenberg en Jantine Kraak, opgestapt uit het team. Ton Kallenberg betreurt de wijze waarop hij moest vertrekken: "Sommige speelsters hadden een ander inzicht."

Een vijftal speelsters had, achter de rug van Ton Kallenberg om, bij het bestuur aangedrongen op het vertrek van de coach. Eveline Kallenberg en Kraak konden zich niet vinden in de wijze waarop de coach is afgezet en stapten zelf uit het team.

Volgens de coach was er een verschil van inzicht tussen hem en sommige speelsters. "Mijn uitgangspunt is dat basketbal gebaseerd moet zijn op zogenaamde fundamentals, maar vooral ook uitgaan van eigen kracht. Sommige speelsters wilden zich echter spelen naar de tegenstander en zich daarop tactisch aanpassen", aldus de coach. Namens het bestuur van Binnenland reageerde Wim Steen dat "de chemie tussen Kallenberg en de speelsters weg was."

Na het vertrek van Kallenberg is het sportief bergafwaarts gegaan met Binnenland. Onder de interim-coaches Linda Appers en Michel Appers werd in de halve finale van de play-offs om de landstitel verloren van Loon Lions. Onder Kallenberg werd het eerste duel uit de best-of-three-serie nog gewonnen.

De aanloop naar de bekerfinale is dus rommelig. Kallenberg denkt dat de dames van Binnenland slechts een kleine kans maken op de prijs. "Het gaat om een wedstrijd. Daarin kan of alles lukken of niet, maar met bewijsdrang kunnen ze misschien eind komen. De tegenstander Grasshoppers staat niet voor niets bovenaan in de competitie. We hebben er een paar keer dik van verloren dus ik denk dat het moeilijk gaat worden."

Luister hier naar de ontslagen Ton Kallenberg in het programma Middag aan de Maas.