Hogeschool Rotterdam sluit illegale gebedsruimte

Aan het Academieplein in Rotterdam hebben studenten van Hogeschool Rotterdam zonder toestemming een hok gebruikt als gebedsruimte. De school heeft daar een streep door gehaald.

Hoe lang de ruimte al in gebruik was en door hoeveel mensen hij werd gebruikt, weet manager Paul Goossens niet. De gebedsruimte werd ontdekt, omdat in het hok een wandje was aangebracht. Op die manier konden mannen aan de ene - en vrouwen aan de andere kant bidden. "Zo'n scheiding is strijdig met het pluriforme beleid van Hogeschool Rotterdam."

De school heeft wel ruimtes voor bezinning, rust of gebed. Maar die zijn op de locaties Kralingse Zoom en Museumpark. "Voor studenten van Academieplein is de stilteruimte op locatie Museumpark lopend in ongeveer tien minuten te bereiken", zegt Goossens. "Alle studenten zijn daar van harte welkom."