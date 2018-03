Konijnen terroriseren Dakpark in Rotterdam

Het Dakpark aan de Rotterdamse Vierhavenstraat heeft opnieuw te maken met een konijnenkolonie die de omgeving terroriseert. Maar er iets aan doen? Dat blijkt niet mogelijk.

Het is niet de eerste keer dat een konijnenkolonie het Dakpark in Rotterdam terroriseert: zo’n twee jaar geleden was er ook al overlast. De dieren graven grote tunnels in de grond die het dak niet alleen onstabiel maken, maar ook een gevaar vormen voor wandelaars en hardlopers.

Waar de beestjes toen mochten worden verplaatst naar een andere plek, mag er nu niet worden ingegrepen. Het Dakpark is niet aangesloten bij de Wildbeheereenheid (WBE) en kan daarom geen vergunning krijgen om bijvoorbeeld te fretteren. Dat is een techniek waarbij fretten worden gebruikt om konijnen uit hun hollen te jagen.

Omdat het voorjaar voor de deur staat, zal de konijnenpopulatie alleen maar groter worden, vreest Manon Nagelkerken van Dakpark Rotterdam. En dat vergroot de kans op ‘konijnenziekte’ myxomatose: een vaak dodelijk virus dat vooral voorkomt onder grote konijnenpopulaties.

"Dat is pas echt een lijdensweg,’’ vertelt Nagelkerken. ‘’Myxomatose is een virus waarbij de konijnen van binnenuit wegteren en blind worden. Erg naar.’’

De diertjes staat dus misschien een noodlottig einde te wachten. Omdat de plaag niet aangepakt kan worden, verwacht Nagelkerken dat de meeste konijnen uiteindelijk zullen bezwijken aan het virus.

Zo ver hoeft het volgens Peter van Druten van de gemeente Rotterdam niet te komen. Ambtenaren zijn bezig om een vergunning aan te vragen bij de Wildbeheereeindheid. Is die binnen dan kan het konijnenprobleem diervriendelijk worden aangepakt.