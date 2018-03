Meisje (15) uit Bergschenhoek bijna dood door heroïnegebruik

Een 15-jarig meisje uit Bergschenhoek is gereanimeerd na het gebruik van heroïne. Samen met een meisje van 14 gebruikte ze de drugs begin februari. Dat heeft de politie woensdag bekendgemaakt.

De politie vond de meisjes in een huis in Bergschenhoek. Eén van hen lag door het drugsgebruik een poosje in het ziekenhuis.

Onderzoek naar de herkomst van de drugs leidde naar vijf mannen van 17 tot 20 jaar. Begin maart pakte de politie er al een op voor de drugsdeal. Hij is inmiddels weer op vrije voeten, maar nog wel verdachte in de zaak.

De vier anderen werden afgelopen maandag gearresteerd. Bij doorzoeking van hun kamers vond de politie verschillende soorten drugs. Ook namen agenten meerdere telefoons en computers in beslag.