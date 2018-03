Oplossing voor onnodige ziekenhuisopname ouderen

Het Albert Schweitzerziekenhuis lijkt een oplossing te hebben gevonden voor een groot probleem waar veel ziekenhuizen mee kampen. Bij een proef met vijf verpleeghuizen wist het ziekenhuis veel onnodige opnames van ouderen te voorkomen door voor hen niet een ziekenhuisbed, maar een bed in een verpleeghuis te regelen. Zelf spreekt het Dordtse ziekenhuis van een 'spectaculair resultaat'.

Als ouderen op de Spoedeisende Hulp (SEH) van een ziekenhuis terechtkomen, belanden ze te vaak ten onrechte in een ziekenhuisbed. Dat probleem is er bijvoorbeeld met oudere patiënten die verward zijn of een problematische thuissituatie hebben. Als op de SEH blijkt, dat er géén medische reden is om iemand op te nemen, moet dat vaak tóch gebeuren.





Zorgelijk

"In een ziekenhuisbed horen ze niet. Zo'n bed gebruik je liever voor mensen, die dat echt nodig hebben", zegt Marieke Meinardi, internist ouderengeneeskunde van het Albert Schweitzerziekenhuis.

De vlag gaat ondanks de geslaagde proef niet uit, weet zij: "Elke oudere die we onnodig moeten opnemen is er één teveel. En doordat mensen steeds langer thuis moeten blijven zien we ook steeds meer ouderen op de SEH. Ook dat is zorgelijk."

Verpleeghuisbed

De proef duurde een half jaar lang. Mensen opvangen in een verpleeghuis lukte in twee op de drie gevallen. Van de 69 ouderen, die op de SEH terecht kwamen, maar niet opgenomen hoefden te worden, konden er 46 naar een verpleeghuis. De anderen belandden toch in een ziekenhuisbed.

Goedkoper

Wat de maatschappelijke kosten betreft, is de proef zeer geslaagd, omdat een verpleeghuisbed veel goedkoper is dan een ziekenhuisbed. Dat betalen de zorgverzekeraars, maar indirect dus alle premiebetalers.

Het ziekenhuis werkte voor de proef van september 2017 tot en met vorige maand samen met de verpleeginstellingen Het Spectrum, Crabbehoff, Swinhove, Het Parkhuis en Rivas.