Calderwood nieuwe assistent-trainer FC Dordrecht

Scott Calderwood is vanaf volgend seizoen assistent-coach van FC Dordrecht. Hij volgt daarmee Johan Versluis op, die verantwoordelijk wordt voor het individuele programma van de jeugdopleiding.

Calderwood heeft een contract voor twee jaar getekend, met een optie voor nog een seizoen. De Schot is de zoon van oud-trainer Jimmy Calderwood, die in het verleden onder andere Sparta onder zijn hoede had.

FC Dordrecht staat in de Jupiler League na 31 wedstrijden op de negende plaats met 43 punten. De Schapenkoppen hebben al een periodetitel op zak.