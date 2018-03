Politie pakt verdachte op voor liquidatie Martin Kok

De politie heeft de 24-jarige Utrechtse Zakaria A. aangehouden op verdenking van de moord op ex-crimineel en misdaadjournalist Martin Kok. De man is woensdagochtend aangehouden in de gevangenis in Alphen aan den Rijn, waar hij al vastzat voor onder meer wapenbezit.

Een ingewijde meldt aan het persbureau ANP dat de verdachte ongeveer een week geleden als getuige is gehoord in het onderzoek naar de liquidatie van Kok. Dagen later is hij als verdachte aangemerkt. Zakaria A. ontkent iedere betrokkenheid.

Vlinderscrime

Martin Kok (49) werd op 8 december 2016 geliquideerd bij het verlaten van een seksclub in Laren. Aan het begin van die avond was hij nog aan de dood ontsnapt. Op camerabeelden was te zien dat voor een hotel in Amsterdam een man met een wapen op hem af kwam rennen, maar dat het wapen niet afging. Het leek te weigeren, of de man bedacht zich.

Kok was de laatste jaren actief als misdaadblogger op zijn site Vlinderscrime. Daar publiceerde hij onder meer over de corrupte douanier Gerrit G., die ervoor dat containers met drugs ongehinderd langs de controles in de Rotterdamse haven kwamen. De laatste bijdrage van Kok over Gerrit G. was van donderdag 8 december.

Eerder zette Kok verhoren uit de rechtszaak tegen Willem Holleeder online. Deze processtukken moest hij van de rechter verwijderen.

Lange Neus

Kok kreeg volgens zijn advocaat geregeld politiebewaking. Hij maakte veel vijanden, omdat hij op Vlinderscrime namen voluit publiceerde en verdachten op foto's niet voorzag van een balkje voor hun ogen.

Hij had al eens een bom onder zijn auto gehad en zijn huis was beschoten. Dat laatste gebeurde nadat Kok een filmpje online had gezet van Willem Holleeder, die zat te eten met criminelen. Kok had bezoekers van zijn website opgeroepen hun namen te noemen.

In de talkshow van Jeroen Pauw maakte Kok tijdens de eindtune een lange neus naar de camera, nadat hij was geïnterviewd over de mogelijk levenslange gevangenisstraf van Willem Holleeder, alias De Neus. Lachend riep Kok: "Neussie! Nooit meer naar buiten!"