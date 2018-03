Win jij de Rijnmond E-Soccer Cup?

De voorrondes zijn in april en de finales in mei

Wie is het beste in FIFA 2018? RTV Rijnmond organiseert dit voorjaar een kampioenschap waarvoor jij je kan opgeven!

De voorrondes zijn in april en de finales worden gehouden in mei. Die laatste wedstrijden zullen ook via Rijnmond worden uitgezonden.

Hoe werkt het?

Je geeft je op namens je voetbalclub. Bij de club wordt dan een voorronde gehouden en de winnaar plaatst zich voor de knock-out finales. Die finales zijn op 11 en 18 mei in het pand van RTV Rijnmond.

Voor de winnaar ligt een mooie prijs klaar maar bovenal wint die de Rijnmond E-Soccer Cup. En wie weet wordt die wel gescout door één van de eDivisie-clubs.