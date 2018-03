Feyenoord naar CAS vanwege betalingsachterstand Lazio Roma

Feyenoord stapt naar het internationale sporttribunaal CAS, omdat de club nog geld zou krijgen van Lazio Roma vanwege de transfer van Stefan de Vrij. In 2014 vertrok de verdediger naar de Italiaanse club, maar de Rotterdammers hebben de betaling van de laatste termijn van de afkoopsom nog niet binnen.

,,Omdat we de laatste termijn van de transfersom van Lazio niet op onze rekening hebben ontvangen, hebben we de zaak geruime tijd geleden aanhangig gemaakt bij het CAS. We zijn in afwachting van de uitspraak'', liet Feyenoord aan het ANP weten. Om hoeveel geld het precies gaat, is niet bekend.

De Vrij (26) werd vier jaar geleden voor circa acht miljoen euro getransfereerd naar Lazio Roma, waar hij na dit seizoen transfervrij vertrekt.