Gijp, Genee en Derksen weg bij RTL

René van der Gijp, Wilfred Genee en Johan Derksen hebben een contract voor vier jaar bij Talpa TV gesloten. Ze vertrekken deze zomer bij RTL7, meldt het AD.

Het programma Voetbal Insidezal vanaf komend seizoen op dezelfde dagen en tijdstippen te zien zijn bij Veronica, al is dat hoogstwaarschijnlijk wel onder een andere naam. RTL verliest door het vertrek van de drie mannen een grote kijkcijferhit.

Het binnenhalen van Van der Gijp, Genee en Derksen is de tweede slag die mediatycoon John de Mol woensdag slaat. Eerder werd bekend dat Talpa Network het persbureau ANP heeft opgekocht.

Overigens is er een kans dat Genee, Van der Gijp en Derksen deze zomer nog wel te zien zijn bij RTL. De drie staan dan nog onder contract bij de zender met wie zij in onderhandeling zijn over een voetbaltalkshow tijdens het WK voetbal dat vanaf 14 juni wordt gehouden in Rusland. Dit voetbalprogramma zou op RTL4 worden uitgezonden.

Johan Derksen presenteert op zaterdagochtend op Radio Rijnmond al jarenlang het programma Muziek voor Volwassenen.