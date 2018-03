Buurt vierkant tegen komst van rouwcentrum in Sliedrecht

Bewoners en scholen in de Vogelbuurt hebben geen zin iedere dag geconfronteerd te worden met de dood. Op de plek van een voormalig kinderdagverblijf, ingeklemd tussen een sportschool, een basisschool en het pakeerterrein van twee flats staat de nieuwbouw van een rouwcentrum gepland.Namens bezwaarmakende flatbewoners neemt Jacquline Stegeman stelling tegen het rouwcentrum "Vanaf balkons, vanuit keukens en slaapkamers kijken wij op het rouwcentrum. 160 bewoners worden daar gewoon dagelijks mee geconfronteerd. Het centrum krijgt veel grote ramen, dus ook 's avonds kijken we naar binnen"

Het parkeren wordt ook een groot probleem, denkt de flatbewoonster. "Nu al zijn er te weinig parkeerplaatsen. De parkeerplaats wordt straks zo aangepast dat een brandweerwagen niet meer bij de flat kan komen vanwege een te grote draaicirkel."

Lijkwagens

Marianne Bor directeur van OBS De Wilgen vreest voor meer verkeer rond de school als er rouwstoeten naar het centrum komen. Dat vindt ze gevaarlijk voor haar leerlingen. Maar haar grootste bezwaar is dat straks kinderen iedere dag worden geconfronteerd met de dood. "Mijn groep 8 kijkt vanuit de klas zo op de open carport waar de lijkwagens stoppen. We zien dat de overledenen naar binnengebracht worden. Dat zien de kinderen dus ook. Drie keer per week, veertig weken per jaar. "

"Wij merken nu al aan sommige kinderen, die bijna huilen zeggen: mijn oma is pas dood gegaan en als dat centrum daar komt dan moet ik iedere keer aan mn oma denken. Die rouwstoeten komen iedere keer door de straat langs de school, langs alle klassen. Alle kinderen worden daarmee geconfronteerd."

Regie

Rene van Valen, voorzitter van de Medezeggenschapsraad van OBS De Wilgenheeft al gemerkt dat ouders nu al conclusies trekken. "Ouders willen niet dat hun kinderen geconfronteerd worden met de dood. Ze willen dat in eigen regie houden. Ouder zeggen zelfs: ik haal mijn van school of het is een reden om hun kinderen niet op deze school te plaatsen."

Leone van der Kraan, eigenares van de naburige sportschool, ziet ook helemaal niets in de komst van het rouwcentrum. "We maken geluid, we sporten buiten, in de zomer staat alles open, mensen komen naar de sportschool voor ontspanning. Mijn relaxruimte kijkt onafgeschermd direct uit op het uitladen van de lijkwagens."

Volgende week is er een hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie waar de bewaren tegen de verleende bouw- en kapvergunning kunnen worden toegelicht.

De bezwaarmakers hebben wisselende verwachtingen. De één denkt dat er door de gemeente ten onrechte vergunningen zijn verleend. Dat kan een reden zijn om de zaak terug te draaien. De ander ziet in de voortijdige kap van 14 bomen een teken dat de gemeente Sliedrecht de komst van het rouwcentrum wil doordrukken.

Spelletjes

"Kunnen we het überhaupt nog tegenhouden? Je krijgt het idee dat er smerige spelletjes worden gespeeld. Maar we laten ons hoofd niet hangen, we gaan tot het uiterste, desnoods brengen we het bij de rechtbank."

De gemeente Sliedrecht wil niet inhoudelijk reageren op de kwestie en verwijst naar de komende hoorzitting op 3 april.

Het exploitant van het rouwcentrum wilde niet ingegaan op een verzoek om een reactie.