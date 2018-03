Deel dit artikel:











Vermiste vrouw dood aangetroffen in het water Foto: Media TV/Joey Bremer

Een vermiste vrouw is in de nacht van woensdag op donderdag dood aangetroffen in het water bij het Boezempad in Berkel en Rodenrijs. Het gaat om een vrouw van 51 jaar oud. Het slachtoffer werd gevonden door een voorbijganger.

De vrouw uit Berkel was sinds woensdagavond vermist. Ze werd voor het laatst gezien op de Gouden Uillaan. De politie heeft via Burgernet meerdere berichten verspreid om haar te kunnen vinden. De voorbijganger zag de vrouw rond kwart over twee 's nachts in het water liggen en belde de politie. Die zegt dat ze waarschijnlijk om het leven gekomen bij een verkeersongeluk. In het water werd namelijk ook de scooter van de vrouw teruggevonden. Wat er precies is gebeurd wordt nog onderzocht.