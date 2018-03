Veel interesse in Zwijndrechts 'zakencollege'

In verschillende gemeentes in ons land wordt overwogen om een college van B&W te vormen volgens een "Zwijndrechts model". Er wordt dan geen coalitie gesmeed door een paar partijen, maar een Raadsprogramma gemaakt.

"Ja, er is veel belangstelling. Ook vanuit de media. Iedereen wil weten hoe het werkt", zegt een lachende Fred Loos. De partijleider van Algemeen Belang Zwijndrecht (ABZ) heeft er al acht jaar ervaring mee.

In veel gemeentes, waaronder Vlaardingen en Gorinchem wordt serieus gedacht aan het maken van een Raadsprogramma. Ook in Rotterdam en Dordrecht is het al geopperd als oplossing voor de versplintering.

Niks in te brengen

Als de zetels in een gemeente over veel partijen verdeeld zijn, is het lastig om een traditionele coalitie te vormen. "Dat is zo, maar dat was voor ons, VVD en ABZ, acht jaar geleden niet de aanleiding om een nieuwe weg in te slaan", zegt Loos.

"Wij zaten acht jaar in de oppositie en hadden niks in te brengen. Toen wij de grootste partij werden dacht ik, dat moet toch anders kunnen. Laat iedereen meedoen, zet andere partijen niet buitenspel."

Met alle partijen

Zo ontstond zowel in 2010 als in 2014 een zakencollege in Zwijndrecht. Loos: "Je maakt met alle partijen in de gemeenteraad samen één programma voor vier jaar en dat is de basis waarmee de wethouders moeten werken."

De wethouders worden weliswaar door partijen naar voren geschoven, maar niet vanwege hun lidmaatschap van een partij, vertelt Loos: "ze moeten affiniteit hebben met hun takenpakket. Deskundige mensen dus."

Eigen standpunten

Als grootste partij van Zwijndrecht (ABZ won drie zetels en heeft er nu acht van de 27) zou Loos veel 'macht' kunnen krijgen: "maar dat is nou juist wat we loslaten. Soms krijg je je zin niet, omdat een raadsmeerderheid iets anders wil."

Hij noemt dat "hartstikke goed, want op die manier kan elke partij altijd voor z'n eigen standpunten op blijven komen en ben je niet gebonden aan een voorgebakken compromis."

Mooie van dit model

Kritiek, dat wethouders steeds moeten lobbyen om een raadsmeerderheid te vinden voor hun voorstellen, weerlegt hij: "Da's onzin, elke wethouder krijgt vooraf kaders gesteld door de Raad en weet dus wat er verlangd wordt."

Het mooie van dit model, zo zegt Loos, "is dat de gemeenteraad écht de baas is. En in alle openheid. Elke partij kan z'n kiezers vier jaar lang laten zien; kijk, ik doe wat we beloofd hebben, maar soms wil een meerderheid iets anders."