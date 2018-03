Deel dit artikel:











Veel rook vrijgekomen bij brand in slaapkamer Archieffoto: Thijs Kern

In een flat in Zwijndrecht heeft donderdagochtend brand gewoed. Het ging om een woning in de Kapitein Rietbergenflat. Bij de brand kwam veel rook vrij, meldt de Veiligheidsregio.

Het vuur brak rond zeven uur 's ochtends uit in de slaapkamer. Er was op dat moment niemand thuis. De oorzaak van de brand is niet bekend.