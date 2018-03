Deel dit artikel:











Dankzij deze mannen en hun schroevendraaier is Rotterdam weer bij de tijd Een van de Jannen met zijn schroevendraaier - Foto: Jelle Gunneweg.

Je merkt wel dat je collega's nog een beetje chagrijnig zijn en zelf voel je je misschien ook nog een beetje brak. Hoera: de zomertijd is vorig weekend ingegaan. Toch is dat nog niet overal in Rotterdam helemaal doorgedrongen. Sommige klokken in de stad staan namelijk nog niet op de goede tijd. Maar gelukkig zijn daar de twee 'Jannen' met hun schroevendraaiers.

Jan Klooster en Jan de Leeuw van de firma Van Asperen zijn deze donderdag vroeg opgestaan. Met een hoogwerker zijn ze op pad om alle klokken een uur vooruit te zetten. Deze ochtend beginnen ze bij de Hema aan het Beursplein. "Deze klok staat nog een uur te vroeg", vertelt de ene Jan terwijl hij de plaat van de klok loshaalt. Eigenwijs

In totaal zijn er nog tachtig van dit soort klokken in Rotterdam, waaronder eentje in Hoek van Holland. De meeste passen zich automatisch aan de zomertijd aan. In totaal zijn er nog tachtig van dit soort klokken in Rotterdam, waaronder eentje in Hoek van Holland. De meeste passen zich automatisch aan de zomertijd aan. "Maar sommige zijn een beetje eigenwijs", vertelt Jan aan Radio Rijnmond. "Dat komt door de hoge gebouwen die eromheen staan." De klokken krijgen namelijk de juiste tijd door via een radiosignaal. En niet alleen hoge gebouwen staan de ontvangst in de weg. "Het wordt ook verstoord door antennemasten in de buurt, die een stuk straling teweegbrengen. Tenminste, dat denken we. We weten dat niet zeker." Twintig minuten wachten

Niet alleen bij het op tijd houden van de klok speelt het radiosignaal een rol. Ook bij het weer op tijd zetten is het belangrijk. Niet alleen bij het op tijd houden van de klok speelt het radiosignaal een rol. Ook bij het weer op tijd zetten is het belangrijk. De andere Jan legt uit: "We zetten de klok eerst op twaalf uur om hem te resetten. Daarna zetten wij hem weer aan en dan gaat hij als het goed is naar de juiste tijd." Erg snel gaat dat trouwens niet: het duurt zo'n twintig minuten voordat de klok de goeie positie heeft aangenomen. Tenminste, als dat vermaledijde radiosignaal goed wordt ontvangen. "Anders moeten we het opnieuw doen." Voorlopig hoeven de mannen met de schroevendraaier zich sowieso niet te vervelen. Alleen al vandaag staat er voor de 'Jannen' nog een zevental klokken op het programma. Maar als het een beetje meezit, weet heel Rotterdam dankzij het tweetal binnenkort weer precies hoe laat het is.