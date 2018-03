A16 richting Breda nog uren helemaal dicht

De A16 richting Breda is donderdagochtend helemaal dicht door een ongeluk met een betonwagen. De politie waarschuwt dat het "echt nog lang gaat duren voordat de weg weer opengaat".

Het verkeer naar het zuiden van het land moet bij Ridderkerk-Noord omrijden via de A15, A29, A59 en A17. Rijkswaterstaat schat in dat de weg nog zeker vier uur dichtblijft.

De berging is volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat lastig, omdat de wagen onder een viaduct ligt. Ook lekt er olie en beton weg dat moet worden opgeruimd.



Het ongeluk gebeurde ter hoogte van Hendrik-Ido-Ambacht toen de bestuurder van de wagen door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur kwijtraakte. Hij is niet gewond geraakt.

Even voor elven is begonnen met de berging van de betonwagen. Daarvoor is volgens Rijkswaterstaat een telekraan ter plaatse gekomen. Ook zijn er anti-kijkschermen geplaatst, om een kijkersfilein de andere rijrichting te voorkomen.

Trailer



Ook in de richting van Rotterdam ging het mis. De rechtertunnelbuis van de Drechttunnel was dicht vanwege een losgeschoten trailer. De weg ging rond 10:25 uur weer open.