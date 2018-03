Deel dit artikel:











Explosieve ruzie: poging auto in brand te steken mislukt Foto: MediaTV

Aan de Mijnsherenlaan in Rotterdam-Zuid heeft in de nacht van woensdag op donderdag iemand geprobeerd een auto in brand te steken. In de kofferbak lag een jerrycan met benzine. Die is ontploft.

Volgens de politie is de poging om de auto in brand te steken niet erg gelukt. De brandweer had het vuur vrij snel onder controle. Aanleiding voor de brandstichting zou een ruzie in de relationele sfeer zijn. Een 24-jarige Bulgaar is in de omgeving opgepakt.