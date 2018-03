Verkocht: het Rotterdamse 'paleisje' van Jules Deelder

Het is definitief. Nachtburgemeester Jules Deelder verlaat zijn 'paleisje' aan de Mathenesserlaan in Rotterdam. Een Rotterdammer heeft het pand gekocht, bevestigt de makelaar aan RTV Rijnmond.

"Het pand stond te koop voor 950 duizend euro", zegt Karel Glazenaer van Baljon & Mora Makelaars. "Maar Jules heeft er 'enkele tonnen' meer voor gekregen."

Over de koper mag de makelaar niets zeggen, behalve dat het een Rotterdammer is. "En hij is geïnteresseerd in het werk van Deelder en hoopt nog wat stukken van hem te kopen."

Blij



Deelder heeft het huis in de verkoop gezet , omdat het te groot is en omdat er veel aan het huis moet gebeuren. Hij heeft er 21 jaar gewoond.

Volgens Glazenaer is Deelder 'gematigd positief' over de verkoop. Dat komt doordat de verkoop vrijdag officieel rondkomt.

"Hij zei: 'de vlag hangt nog steeds niet uit, maar dit bedrag maakt een hoop goed'. Hij is er dus wel blij mee."

Het huis van Deelder heeft enkele weken te koop gestaan. In totaal hebben zo'n veertig mensen een bezichtiging aangevraagd.