Twee rijstroken A16 weer open

De A16 naar Breda is donderdag rond 16:00 uur weer voor een deel open gegaan. Rijkswaterstaat meldt dat twee rijstroken zijn vrijgegeven. De derde blijft nog even dicht vanwege schoonmaakwerkzaamheden.

De snelweg was urenlang helemaal afgesloten, omdat Rijkswaterstaat grote moeite had om een gekantelde betonwagen op de weg bij Hendrik-Ido-Ambacht te bergen. Aan het begin van de avondspits was de vrachtwagen weggehaald.

Rijkswaterstaat verwachtte eerder dat de weg rond 14:30 uur weer open zou gaan, maar dat ging niet lukken, zegt een woordvoerder tegen RTV Rijnmond. De wagen lag onder een viaduct en kon daardoor lastig worden weggehaald.

"We kunnen hem niet met een hijskraan omhoog halen. Hij moet eerst worden weggeschoven, maar dat is heel zwaar", legde de woordvoerder eerder uit. "Ook lekt er beton weg en dat moet meteen worden weggeschept zodat het niet hard wordt."

Omleidingsroute

Het verkeer naar het zuiden van het land moest bij Ridderkerk-Noord omrijden via de A15, A29, A59 en A17. De parallelrijbaan op de A16 was wel al die tijd open, maar Rijkswaterstaat adviseerde die niet te gebruiken vanwege drukte.