Zomercarnaval verhuist naar Karel Doormanstraat

De straatparade van het Zomercarnaval in Rotterdam gaat dit jaar door de Karel Doormanstraat in plaats van over de Coolsingel. De route is aangepast vanwege de grote verbouwing van de Coolsingel, die op 9 april begint.

Ook het startpunt van de stoet is daardoor veranderd. De praalwagens en dansers beginnen dit jaar op de Schiedamsedijk in plaats van op de Blaak. Ze gaan vervolgens via de Witte de Withstraat, langs het Museumpark naar de Nieuwe Binnenweg, de Mauritsweg, het Weena, de Kruiskade, de Karel Doormanstraat en de Westblaak. De stoet eindigt op de Schiedamsedijk. In totaal doen dit jaar 22 carnavalsgroepen mee aan de straatparade op zaterdag 28 juli. Een dag eerder is de finale van de Battle of Drums op het Hofplein, waar brassbands de strijd met elkaar aan gaan. De verbouwing van de Coolsingel duurt nog tot maart 2021. Het is nog niet zeker of de straatparade komende jaren ook door de Karel Doormanstraat gaat. Dat wordt per jaar bekeken, zegt organisator Rotterdam Unlimited.