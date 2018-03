Straf dreigt voor ontslagen agent om 'nepbekeuring'

Justitie heeft een taakstraf van 120 uur geëist tegen een voormalige agent van het Rotterdamse korps. De 46-jarige man zou het geld voor een bekeuring in eigen zak hebben gestoken.

De verdachte deelde in maart 2016 bij het Zuidplein in Rotterdam een boete uit voor het rijden door rood licht. De automobilist betaalde meteen, maar het geld was daarna spoorloos.

De oud-agent zegt dat hij het geld had geïnd en was kwijtgeraakt. Maanden later vond hij het geld en de bon alsnog terug in de broekzak van zijn uniform.

Wasmand

Justitie gelooft zijn verhaal niet. Bij het teruggevonden geld zat een biljet van 50 euro dat ten tijde van de verkeerscontrole nog niet in omloop was.

Verder vindt justitie het vreemd dat de man kennelijk drie maanden lang een politiebroek in zijn wasmand had laten liggen.

De verdachte zegt dat hij bij de politie bezig was met een studie en daarom zijn uniform langere tijd niet had gedragen.

Bon

Ook de gevonden bon roept vragen op bij justitie. "Die is uiterst keurig ingevuld, terwijl dergelijke bonnen meestal haastig worden geschreven."

De rechter in Rotterdam beaamt dat. "Ik doe veel kantonzaken en dit is het netste briefje dat ik heb gezien." De agent reageerde daarop met: "Ik schrijf altijd netjes".

Volgens justitie is de bon pas in een later stadium ingevuld. De oorspronkelijke bon was bij de man die door rood licht was gereden. Daarbij valt op dat het ingevulde personeelsnummer van de politieman niet bestaat.

Nep

Justitie vermoedt dat de verdachte een nepbon heeft uitgeschreven. Het gaat namelijk om een wit exemplaar, terwijl overtreders altijd een gele doorslag krijgen.

Justitie spreekt van een ernstig feit: "Als je de politie al niet meer kunt vertrouwen bij het uitschrijven van bonnen, wie geloof je dan nog wel?"

Celstraf



Naast de taakstraf is een voorwaardelijke celstraf van drie maanden gevraagd.

De verdachte is bij de politie ontslagen. Volgens zijn advocaat moet hij worden vrijgesproken. Als hij schuldig wordt bevonden, vindt zij dat hij al genoeg is gestraft door het ontslag bij de politie.

De rechter in Rotterdam doet over twee weken uitspraak.