Dikke mensen geven de vinger: het taboe moet eraf Stockfoto: Marjan Lazarevski

Dik zijn is in onze samenleving niet altijd gemakkelijk. Niet alleen omdat je slanke mensen om je heen ziet, maar ook omdat mensen misschien wel tegen je zeggen dat je moet afvallen. Hoe het echt is om zwaarder te zijn, daar kunnen veel mensen zich niet in verplaatsen. Maar daar moet verandering in komen, vindt een nieuwe supportgroep in Rotterdam.

Manon van Driel organiseert vrijdag deze supportgroep, speciaal voor de wat zwaardere mensen, onder de naam 'Dikke Vinger'. Daar kunnen dikke mensen - zoals Van Driel zichzelf ook noemt - elkaar steunen en ervaringen uitwisselen. Ervaring

De supportgroep is ontstaan door de eigen ervaringen van Van Driel. "Als je naar een kledingwinkel gaat, kom je erachter dat je lichaam niet bestaat, omdat er geen maten zijn die op jouw lichaam gemaakt zijn." De supportgroep is ontstaan door de eigen ervaringen van Van Driel. "Als je naar een kledingwinkel gaat, kom je erachter dat je lichaam niet bestaat, omdat er geen maten zijn die op jouw lichaam gemaakt zijn." Maar ook door ervaringen van anderen kwam ze erachter hoeveel behoefte er is aan een supportgroep. "Ik merk dat het een taboe is om het uit te spreken. Ik durf er zelf het allermoeilijkst over te praten. Andere mensen durf ik er ook niet op te wijzen, om ervaringen te delen als je ook dik bent." Onlinedaten is ook lastig. "Het is heel makkelijk om bepaalde delen van je lichaam niet te laten zien met onlinedaten, zodat mensen niet zien dat je dik bent. Maar als je dan op date gaat met iemand ben je wel bang dat je diegene hebt voorgelogen, en dat die ander afknapt of er iets van gaat zeggen." 'Dik zijn kan echt niet'

Volgens haar is het erg ingewikkeld om dik te zijn. "Als je alle gezondheidsnormen ziet, van die fitgirls. Er zijn zoveel trends die erop wijzen dat dik zijn echt niet kan. Dat is echt het grootste taboe van deze tijd in de westerse samenleving." Volgens haar is het erg ingewikkeld om dik te zijn. "Als je alle gezondheidsnormen ziet, van die fitgirls. Er zijn zoveel trends die erop wijzen dat dik zijn echt niet kan. Dat is echt het grootste taboe van deze tijd in de westerse samenleving." De supportgroep komt vrijdagavond voor het eerst bijeen in Rotterdam.