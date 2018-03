Deel dit artikel:











15-jarig meisje in Middelharnis van fiets getrokken en meegenomen in busje

Een 15-jarig meisje is op de Industrieweg in Middelharnis van haar fiets getrokken en meegenomen in een voertuig. Na drie kwartier is zij weer afgezet in Ooltgensplaat. Ze kan zich niet herinneren wat er in de tussentijd is gebeurd.

Het incident gebeurde dinsdag 13 maart, maar de politie brengt het verhaal nu pas naar buiten. Het meisje zegt dat ze ongeschonden op de Mariadijk in ​Ooltgensplaat is achtergelaten. Ze zag daar een zwart busje hard wegrijden. Mogelijk is dat het voertuig van de daders. De politie zoekt naar getuigen.