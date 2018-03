A20 dicht na ongeluk

Op de A20 bij Rotterdam is donderdagmiddag een ongeluk gebeurd met twee vrachtwagens, een bestel- en een personenauto. De weg richting Hoek van Holland is dicht.

Ook de andere kant op naar Gouda zijn twee rijstroken afgesloten zodat hulpdiensten de ruimte hebben om bij het ongeluk te komen. De twee inzittenden van de bestelauto zijn met een spoedtransport naar het ziekenhuis gebracht.

Het verkeer naar Hoek van Holland moet via de A16, A15 en A4 omrijden. De oprit bij Rotterdam-Centrum wordt voorlopig gebruikt als afrit om het verkeer weg te leiden.



Het ongeval gebeurde voor het Kleinpolderplein. Wat er precies is gebeurd en hoe lang de weg nog dichtblijft, is onduidelijk.

Volgens Rijkswaterstaat is er een traumahelikopter geland op de snelweg. Onduidelijk is of er gewonden zijn en hoe zij eraan toe zijn.