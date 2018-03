Rotterdam heeft een nieuwe gemeenteraad

Veel nieuwe gezichten in de Rotterdamse raadszaal. Donderdagmiddag zijn 30 nieuwkomers beëdigd. Slechts elf mensen uit de oude gemeenteraad blijven aan als raadslid.

Vier wethouders keren voorlopig terug in de raad. Het gaat om Sven de Langen, Joost Eerdmans, Maarten Struijvenberg en Robert Simons. De gemeenteraad van Rotterdam bestaat in totaal uit 45 leden.

Burgemeester Ahmed Aboutaleb hield een welkomstwoord tijdens de beëdiging en gaf de nieuwe raad een opdracht mee: "Zoek het verschil om samen rijkdom te creëren."

DENK

Bij de nieuwkomers in de raad zitten ook opvallende namen zoals DENK-voorman Tunahan Kuzu. Hij stond als lijstduwer op de twintigste plaats in Rotterdam, maar kreeg bij DENK de meeste stemmen, genoeg om rechtstreeks gekozen te worden.

Kuzu geeft aan dat hij tot de zomer in de Rotterdamse raad zal plaatsnemen. Hij zat van 2008 tot 2012 al in de gemeenteraad, toen voor PvdA.

Nestor