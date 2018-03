Donderdag in Bureau Rijnmond

In Bureau Rijnmond vragen politie en justitie deze donderdagavond weer uw aandacht bij het oplossen van verschillende misdrijven. Uw tip kan goud waard zijn!

In deze aflevering zie je de volgende zaken voorbijkomen:

Tandenborstels en tandpasta

Een winkeldiefstal bij de Action aan het P.A. de Kokplein in Dordrecht leverde voor 1100 euro aan tandenborstels en tandpasta op. Op de beelden is goed te zien hoe de verdachten te werk gaan. Wie herkent ze?

Angstige momenten

Een 23-jarige vrouw beleefde zaterdag 11 november 2017 heel angstige momenten, toen twee mannen ’s nachts opeens in haar slaapkamer stonden. Ze vroegen de vrouw om geld en kostbare spullen en ze werd door een van de daders betast. Toen ze de buit binnen hadden, bonden ze haar vast en gingen er vandoor. Eén van de mogelijke overvallers pinde diezelfde nacht nog met de bankpas van het slachtoffer. Van hem zijn beelden. Het onderzoeksteam vraagt nu o.a. via Bureau Rijnmond om uw hulp.

Samen tegen helpdeskfraude

Het Openbaar Ministerie en de Nationale politie gaan samen met twaalf private partijen de strijd aan om zogenoemde helpdeskfraude tegen te gaan. Tijdens een internationaal congres in Rotterdam is woensdag 28 maart het formele startschot gegeven voor de samenwerking tussen het Openbaar Ministerie, politie, J&V en partijen uit de telecom-, software- en financiële sector om deze vorm van cybercriminaliteit te bestrijden. vertegenwoordigers van politie en OM lichten dit allemaal toe in Bureau Rijnmond.

Acht keer brand in wooncomplex

In een wooncomplex aan de Spaanse Poort en Roobrughof in Rotterdam centrum is tussen 20 december 2017 en 18 maart 2018 acht keer brand geweest. Het was zelfs meerdere keren nodig om een aantal woningen te ontruimen. Eenmaal hebben 12 mensen zich in het ziekenhuis moeten laten nakijken wegens het inademen van rook. De schrik zit er bij de bewoners goed in. De politie komt graag graag in contact met iedereen die iets verdachts heeft gezien in de afgelopen periode in en om het complex. Ook andere informatie die kan helpen met het onderzoek is welkom.

Overval in Rotterdam Overschie

De eigenaar van een groente- en fruitzaak werd bij het afstorten van bedrijfsgeld in een stortingsapparaat van de ING in Rotterdam Overschie door twee mannen overvallen.Op dinsdagmorgen 6 febuari rond 08:40 uur wilde de man de opbrengst van de zaak storten bij het stortingsapparaat van de ING aan de Burg. Baumannlaan te Rotterdam. Het slachtoffer werd opeens op zijn hoofd en lijf geslagen en opzij geduwd door een man. Het slachtoffer sloeg van zich af en gilde. Ondertussen wist een ander de envelop met geld weg te nemen.

Jongen beroofd van jas

Vier verdachte jongens, in de leeftijd van 15,16 jaar, achtervolgen vanaf de Albert Heijn in winkelcentrum Oosterhof twee veertienjarige jongens. Het is om de ‘The North Face-jas’ te doen van slachtoffer. Na de Oosterhof steken het slachtoffer en zijn 14-jarige vriend het Poolsterplein over, richting Weegschaalhof. Daar worden hij en zijn vriend met een smoes door de groep aangesproken. Even later moet slachtoffer zijn North Face jas afgeven. Van één van de daders zijn beelden.

Bureau Rijnmond