Brandstichter teistert bewoners Spaansepoort Rotterdam brandstichtingen_spaansepoort_04_1812 brandstichtingen_spaansepoort_01_1812 brandstichtingen_spaansepoort_03_1812

Bewoners van de Spaansepoort in Rotterdam beleven angstige tijden. Er is de afgelopen tijd verschillende keren brand gesticht. De politie wil de reeks branden zo snel mogelijk stoppen. En dat gebeurt pas als de dader wordt gepakt. Helaas zijn er weinig aanknopingspunten. De hoop is dat u kunt helpen. Bekijk de video: