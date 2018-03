Deel dit artikel:











Vrouw overvallen en aangerand in eigen woning Rotterdam woningoverval_rotterdam_02_1812 woningoverval_rotterdam_03_1812 woningoverval_rotterdam_01_1812

Een 32- jarige vrouw ligt te slapen in haar woning aan de Mathenesserlaan in Rotterdam. Ze schrikt wakker en belandt in een nachtmerrie: er staan twee mannen in haar slaapkamer. Ze willen haar geld en randen haar aan. De mannen worden gezocht en er zijn beelden van ze, want ze pinnen met de pas van de vrouw. Bekijk de video: