Jan Kees de Jager aan de slag met renovatie Binnenhof

Oud-minister van Financiën en Rotterdammer Jan Kees de Jager wordt voorzitter van de stuurgroep van de renovatie van het Binnenhof in Den Haag. Staatssecretaris Knops heeft hem voor die taak gevraagd.

In de stuurgroep zitten de gebruikers van het Binnenhof-complex. Dat zijn de griffiers van de Tweede en Eerste Kamer, de secretaris van de Raad van State en de secretaris-generaal van het ministerie van Algemene Zaken.

Jan Kees de Jager was minister van Financiën van 2010 tot 2012. Daarvoor was hij op hetzelfde ministerie staatssecretaris. Hij zit nu in de raad van bestuur van KPN. Zijn taak in de stuurgroep renovatie Binnenhof is een nevenfunctie.

Renovatie Binnenhof



De renovatie van het Haagse Binnenhof is een flinke klus. Er moet veel worden gedaan om de brandveiligheid te verbeteren. Ook is er sprake van houtrot en lekkende daken.

In de zomer van 2020 gaat de renovatie van start en die duurt tot eind 2025. In die tijd zitten onder andere de Tweede en Eerste Kamer in andere gebouwen in Den Haag.

De stuurgroep met De Jager als voorzitter houdt de voortgang van de renovatie in de gaten.