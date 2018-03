Coffeeshop Nemo heel even stiekem open

Coffeeshop Nemo aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam is donderdag stiekem een kwartiertje open geweest. De zaak wil daarmee protesteren tegen de sluiting die nu al geruime tijd voortduurt.

Tijdens de korte heropening zijn er zowaar enkele klanten geweest. "Er zijn 15 joints in 15 minuten verkocht", zegt advocate Ilonka Kamans, die de eigenaar bijstaat.

Volgens de coffeeshop blijkt uit een recente uitspraak van het Haagse gerechtshof dat de sluiting onterecht was. Burgemeester Aboutaleb sloot Nemo, nadat drie jaar geleden 143 kg hasj en hennep werd gevonden in een ruimte boven de coffeeshop.

Boete

De rechtbank in Rotterdam veroordeelde de coffeeshop tot een boete van 60.000 euro vanwege de te grote handelsvoorraad aan cannabisproducten. Het Haagse gerechtshof komt nu tot een ander oordeel.

Volgens het hof is de hoeveelheid van 143 kg in strijd met de wettelijke voorschriften. Maar zij legt geen straf op, omdat zij het begrijpelijk vindt dat de coffeeshop dergelijke hoeveelheden in huis had.

Duizend klanten

Het hof wijst erop dat Nemo door de gemeente Rotterdam werd gedoogd en duizend klanten per dag had. Een voorraad van 143 kg past daarbij, aldus het hof. "Het komt in feite neer op normale bedrijfsvoering in een coffeeshop die bestuurlijk werd gedoogd."

Het gerechtshof verwijst ook naar de landelijke politiek, waarin wordt gediscussieerd over regulering van de cannabisverkoop en verhoging van de handelsvoorraad voor coffeeshops.

Eigen beleid

Advocate Kamans: "De gemeente Rotterdam heeft in de loop van de tijd vele coffeeshops gesloten. Nemo blijft dan over als een van de grootste. Dan is het logisch dat daar de nodige cannabis ligt opgeslagen. Het is rechtstreeks het gevolg van het eigen beleid van de gemeente."

Volgens Kamans is een voorraad van 143 kg genoeg voor zes weken verkoop. De advocate stuurt een brief naar burgemeester Aboutaleb, waarin wordt gevraagd de sluiting van de coffeeshop te heroverwegen.