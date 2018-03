Deel dit artikel:











Man die 600 duizend euro buitmaakte opgepakt resultaat_ing_01_1812

Een mooi resultaat uit de uitzending van Bureau Rijnmond van twee weken geleden. Wij toonden u toen een man, die met een vals paspoort toegang kreeg tot de ING-rekening van iemand anders. En zo maakte hij maar liefst 600 duizend euro buit. De man was gefilmd in een ING filiaal. Er kwamen na de uitzending van Bureau Rijnmond vijf tips binnen die leidden naar de identiteit van de man. Het is een 55-jarige Rotterdammer. Hij is afgelopen maandag aangehouden.