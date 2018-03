Deel dit artikel:











In Rijnmond Nu: Wat te doen na een politieke carriere in Rotterdam? De Rotterdamse gemeenteraad (archieffoto)

Van de Dingen Die Voorbij Gaan... Zo zit je in het midden van de Rotterdamse politieke arena, en zo zit je in de studio om te vertellen hoe het in die politieke arena wás. Met de gemeenteraadsverkiezingen is het altijd een tijd van komen en gaan. Vier gasten zijn te gast vanavond, om te praten over hun ervaringen in de Rotterdamse gemeenteraad. En hoe het leven na de politiek er uit gaat zien! Over hun drijfveren, hun successen en hun teleurstellingen. Met Antoinette Laan, Dries Mosch, Peggy Wijntuin en Leo Bruin.

Geschreven door Ruud de Boer

Meepraten? Bel! 010 - 436 44 36 of een mail naar Nu@Rijnmond.nl. Op Twitter reageer je met #RijnmondNu : Rijnmond Nu Twitterkanaal: Rijnmond Nu: voor het nieuws uit jouw buurt maar ook uit binnen- en buitenland. Met verslaggevers in de regio en correspondenten uit de hele wereld. Voor het verhaal áchter het nieuws. En met bijzondere gasten in de studio. Ruud de Boer praat je iedere dag bij in Rijnmond Nu tussen 16:00 en 19:00 uur. Luister de uitzending terug! Klik op de 'speaker(s)'.