VAVO Rijnmond College naar Kop van Zuid Het gebouw van Hogeschool Inholland op de Kop van Zuid

Het VAVO Rijnmond College verhuist in de zomervakantie naar de Kop van Zuid in Rotterdam. De studenten komen in hetzelfde pand als de Hogeschool Inholland te zitten.

De twee onderwijsinstellingen hebben donderdag de verhuizing rond gemaakt. Door samen in hetzelfde gebouw te gaan zitten, komen de studenten van de VAVO makkelijker in contact met die van Inholland. "Hogeschool Inholland biedt een inspirerende omgeving voor de studenten van VAVO. Al tijdens hun (voor)examenjaar kunnen studenten straks kennis maken met het hoger onderwijs", zeggen de beide instellingen in een verklaring. Ook komen de studenten elkaar tegen in bijvoorbeeld het restaurant van het gebouw. Door deze samenwerking hopen de beide scholen dat studenten makkelijker in staat zijn om een keuze te maken voor een vervolgstudie. Het VAVO Rijnmond College, een samenwerkingsschool van Albeda en Zadkine, zit nu nog aan de Mathenesserlaan.