75-jarige herdenking vergeten bombardement op Delfshaven

Op zaterdag 31 maart is het precies 75 jaar geleden: het vergeten bombardement op Delfshaven. Amerikaanse bommenwerpers verwoestten een groot deel van de wijk. 326 mensen kwamen om en honderden raakten gewond.

De bommen waren bestemd voor de Rotterdamse haven. De geallieerden wilden scheepsbouwinstallaties in Rotterdam-West bombarderen omdat die in Duitse handen waren. Een van de doelen was de scheepswerf van Wilton-Fijenoord in Schiedam, waar torpedo's voor u-boten werden gemaakt.

Maar het liep anders. De bommen vielen in Rotterdam-West. Aan de Mathenesserweg woonde Kees Groenenboom, toen 16 jaar oud. "Ik ben meteen naar buiten gegaan om te kijken wat er gebeurd was. Er kwam een enorme stofwolk vanaf het Marconiplein. Ik zag een Duitse marinier die helemaal onder het bloed zat. Overal was paniek."

Hij hielp een jonge vrouw met een baby haar huis uit en hielp mensen om hun spullen uit huis te halen. "Pas de volgende dag werd duidelijk hoe immens de schade was."

"Toen ik langs de puinhopen liep, zag ik hoe een paar mannen stopten met graven en hun pet af deden. Ze hadden weer mensen gevonden die het niet hadden overleefd. Dat staat nog steeds op mijn netvlies".

Ook Wim Bruning woonde in 1943 in Delfshaven, aan de Willem Beukelszstraat. "Vanuit onze woonkamer zag ik de bommen vallen. Een huis waarin een gezin met negen kinderen woonde werd in een klap weggevaagd."

In 1993, 50 jaar na het bombardement, onthulde Ruud Lubbers een monument in het Park 1943, bij de Grote Visserijstraat. Daar vindt zaterdag ook de herdenking plaats. De ceremonie start om 13.15 uur en ook burgemeester Aboutaleb zal erbij aanwezig zijn.