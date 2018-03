Asfalt repareren: A16 weer dicht na ongeluk betonwagen

Na het ongeluk met een betonwagen op de A16 bij Hendrik-Ido-Ambacht moet het asfalt worden gerepareerd. Dat gebeurt vanaf donderdagavond 20:00 uur en duurt waarschijnlijk de hele nacht.

Rijkswaterstaat zegt dat om 20:00 uur twee van de zes rijbanen richting Breda worden afgesloten. Vanaf 23:00 uur gaan vier rijbanen op slot om aan de slag te gaan met het wegdek.

"Als het goed is dan is alles vrijdagochtend weer in orde", laat een woordvoerder van Rijkswaterstaat aan RTV Rijnmond weten.

De A16 was urenlang afgesloten nadat een betonwagen was gekanteld. Het asfalt moet onder handen worden genomen omdat er olie en cement op terecht zijn gekomen.