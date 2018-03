Deel dit artikel:











Alblasserdammer veroordeeld voor seks met verstandelijk gehandicapte vrouw Foto: Rechtbank Dordrecht.

Een 58-jarige man uit Alblasserdam moet zestien maanden de cel in, omdat hij seks heeft gehad met een 22-jarige verstandelijk gehandicapte dorpsgenote. De vrouw was niet in staat om weerstand te bieden.

De rechtbank van Dordrecht oordeelde verder dat de man geen contact meer mag hebben met het slachtoffer. Ook moet hij het slachtoffer een schadevergoeding betalen. Alblasserdamsnieuws.nl meldt dat de verdachte het slachtoffer heeft leren kennen toen hij als taxichauffeur leerlingen van een school voor zeer moeilijk lerende kinderen vervoerde. Het slachtoffer was in die tijd 16 jaar oud. Hij heeft online altijd contact met haar gehouden.