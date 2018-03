Deel dit artikel:











Drechtstedelingen koploper huishoudelijke hulp via WMO Foto: Robin van Lonkhuijsen (ANP)

In de Drechtsteden maken meer mensen gebruik van huishoudelijke hulp via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) dan in de rest van het land. Het gebruik ligt in de Drechtsteden 10 procent hoger dan het landelijk gemiddelde.

Vanwege de eigen bijdrage kiezen 65-plussers er steeds vaker voor om zelf huishoudhulp te regelen. Daardoor daalt het totale aantal mensen dat een beroep doet op huishoudelijke hulp via de WMO. Het is niet bekend waarom het gebruik van de regeling in de Drechtsteden zoveel hoger is dan gemiddeld. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet zelfredzaam zijn. Deze ondersteuning regelen ze via de WMO. Gemeenten mogen een eigen bijdrage vragen voor hun ondersteuning.