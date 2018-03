Verkeerschaos in regio na uren voorbij

Automobilisten hebben donderdag op verschillende plekken in de regio urenlang last gehad van ongelukken en pechgevallen. Pas rond 21:45 uur waren de laatste files opgelost.

Het was vlak voor het paasweekend zo druk dat Rijkswaterstaat mensen adviseerde om hun reis uit te stellen. De ANWB noemde het een verkeersinfarct.

De A20 was dicht in de richting van Hoek van Holland bij het Kleinpolderplein na een ongeluk met twee vrachtwagens, een bestelauto en een personenauto. Daardoor slibden aan het einde van de middag alle doorgaande wegen in en rond Rotterdam dicht.

Ook de andere kant op gingen twee rijstroken dicht om de hulpdiensten ruimte te geven hun werk te laten doen.

Betonwagen

Omrijdend verkeer richting Hoek van Holland via de A15 en de A4, kwam ook vast te staan door eerdere ongelukken. Op de A16 was donderdagochtend bij Hendrik-Ido-Ambacht een betonwagen gekanteld.

Het verkeer dat over de A16 richting Breda wil, moet in de nacht van donderdag op vrijdag nog wel rekening houden met afgesloten rijbanen, omdat het asfalt gerepareerd moet worden na het ongeluk.

Omleidingsroutes

In de avondspits liep het ook op de omleidingsroutes vast, want op de A29 stond een touringcar met pech en op de A4 liep het voor het Prins Clausplein vast, omdat verkeer maar gedoseerd door de Ketheltunnel bij Schiedam mocht.

Op de wegen was het sowieso extra druk omdat veel mensen vanaf vrijdag een lang paasweekend vieren.