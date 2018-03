HCR klaar voor Europees paasweekend

De accommodatie van HC Rotterdam is flink onder handen genomen voor de wedstrijden in de Euro Hockey League (EHL). De Rotterdammers zijn dit paasweekeinde de gastheer van de achtste en kwartfinales het van grootste Europese hockeytoernooi en komen zelf ook in actie.

HCR speelt op zaterdag tegen de Duitse landskampioen Mannheimer en die dag is uitverkocht. Bijna zesduizend fans komen op het toernooi af. ''Het toernooi is populair, we zijn een tijdje weggeweest en spelen tegen de Duitse kampioen. Alle middelen zijn er voor een heerlijke middag'', aldus HCR-speler Sjoerd Gerretsen.

De Duitse competitie is volgens hem wel de vergelijken met de Nederlandse hoofdklasse, al is de top bij de Oosterburen wat minder breed. Gerretsen verwacht dan ook een spannende wedstrijd. ''Het is heel close, maar in ons eigen stadion moeten wij hem pakken.''

De 31-jarige hockeyer maakte alle jaargangen van HC Rotterdam in de EHL mee en dit zou zo maar eens de laatste keer kunnen zijn. ''Ik heb het dan veertien jaar gedaan. Gezien de plek op de ranglijst is het nog lang niet zeker dat we volgend jaar ook EHL spelen, mocht ik door willen gaan. De kans is heel groot dat dit mijn laatste EHL zal zijn. Ik zal van elk moment gaan genieten.''