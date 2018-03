Rotterdam Basketbal onderuit tegen Landstede

Deel dit artikel:











Rotterdam Basketbal is er niet in geslaagd om het gat naar de top-4 in de Dutch Basketball League iets te dichten. De Rotterdammers namen het in eigen huis op tegen nummer vier Landstede en verloren.

De bezoekers uit Zwolle wonnen uiteindelijk met 92-74. Rotterdam liep vanaf het begin achter de feiten aan en stond na het eerste kwart met 28-19 achter. Landstede vergrootte die voorsprong tot aan de rust (50-37) en gaf daarna de wedstrijd niet meer uit handen. Landstede klom door de winst naar de derde plek en Rotterdam ziet het verschil met de nieuwe nummer vier Den Bosch nu oplopen tot tien punten.