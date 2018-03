A16 naar Breda weer open na asfaltreparatie

De A16 bij Hendrik-Ido-Ambacht is vrijdagochtend weer open voor het verkeer. De weg naar Breda was donderdagavond grotendeels afgesloten vanwege een spoedreparatie.

Rijkswaterstaat moest het asfalt maken, omdat eerder op de dag een betonwagen was gekanteld en beton en olie op de weg waren gekomen.

De A16 was donderdag urenlang afgesloten nadat de betonwagen van de weg was geraakt. Dat zorgde, in combinatie met een groot ongeluk op de A20, voor een verkeersinfarct rond Rotterdam in de avondspits.