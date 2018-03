Rotterdamse ambulancedienst zoekt in Engeland en Spanje naar nieuwe collega's

In de regio Rijnmond is zo'n groot tekort aan ambulancepersoneel dat nu in Spanje en Engeland wordt gezocht naar nieuwe medewerkers. Er zijn 25 vacatures en die krijgt Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond maar niet ingevuld.

"We moeten daarom niet alleen traditionele wegen bewandelen - dat doen we natuurlijk ook - maar de vijver in Nederland is leeg en dus we proberen letterlijk over grenzen te kijken", legt Arie Wijten, directeur Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond, vrijdag uit.

De keuze is op Spanje en Engeland gevallen, omdat de zorg daar volgens Wijten goed is en omdat "het landen zijn waarvan we denken dat mensen daar de stap wel durven te maken." Gespecialiseerde bureaus zijn ingeschakeld om de mensen te werven.

Taal



Ambulancemedewerkers die een carrière in Nederland wel zien zitten, worden niet zomaar op de ambulance gezet. Als ze nog geen Nederlands spreken, moeten ze eerst een opleiding volgen en taaltoets doen.

"De taalbarrière is natuurlijk een aandachtspunt. Het is daarom een stevige toets die gaat over de volledige beheersing van het Nederlands", zegt de directeur.

Volgend jaar



De eerste gesprekken zijn al geweest, maar Wijten verwacht niet dat buitenlands personeel voor volgend jaar in de regio zal rondrijden.

Wijten: "We kunnen nog niet zeggen wanneer we de eerste mensen hebben, omdat we hier nog geen ervaring mee hebben. Maar ik hoop op 2019."

Is het niet makkelijker om de zorg aantrekkelijker te maken? Ja, zegt Wijten, maar dat is een langetermijnoplossing. "Het duurt jaren voordat mensen vanaf de middelbare school zijn opgeleid. We moeten en-en doen."

Tour



Personeel uit het buitenland halen is overigens niet de eerste out of the box-oplossing waar de ambulancedienst Rotterdam-Rijnmond mee komt. Eerder probeerden ze sollicitanten te lokken met een tour en overnachting in Rotterdam

Die actie heeft in de eerste week twintig reacties opgeleverd. "We zijn die nu aan het beoordelen, maar het zijn in elk geval gemotiveerde mensen", zegt Wijten.

Krapte



De krapte op de arbeidsmarkt is volgens Wijten niet alleen een probleem in de Rijnmondregio . In het hele land is te weinig personeel.

Een andere oplossing zou het terughalen van gepensioneerde medewerkers kunnen zijn. Alleen is dat niet zo makkelijk, omdat de regelgeving dat maar beperkt toe laat. Wijten pleit dan ook voor een versoepeling van de regels.